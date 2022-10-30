Burkina Faso’da askeri konvoya saldırı: En az 13 asker öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Gourma eyaletine bağlı Natiaboani kasabasında askeri konvoya silahlı bir grup saldırı düzenledi.

Saldırıda en 13 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.