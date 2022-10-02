Burkina Faso’da bir yıl içinde ikinci darbe

Eski Fransa sömürgesi Burkina Faso'da ordu, yönetime bir kez daha müdahale etti. Devlet televizyonunda bildiri okuyan darbeciler, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul Henry Damiba'nın görevden alındığını açıkladı. Damiba'nın yerine Yüzbaşı İbrahim Traore geçti. Damiba, 24 Ocak'ta yönetime el koymuştu. Damiba da kendisini deviren Yüzbaşı İbrahim Traore gibi güvenlik sorunlarını bahane etmiş ve yönetime ele geçirmişti.Sınırlar ikinci bir emre kadar kapatıldı. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 10'a yakın askeri darbe gördü ve sık sık dış müdahalelere maruz kalmakla itham edildi.