Burkina Faso’da BM Koordinatörü Manzi istenmeyen kişi ilan edildi

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığından paylaşılan bildiride, BM Koordinatörü Manzi'nin istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruldu.
Bildiride, Manzi'nin bugün ülkeyi terk etmesinin emredildiği bildirildi.
Burkina Faso'da dün de 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmişti.
Ülkede, 4 Aralık'ta da Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.
Terörle mücadelede ortaklıklarını çeşitlendirmek isteyen Burkina Faso, Rus paralı asker gücü Wagner grubu ile anlaşma yaptığı ileri sürülerek eleştiriliyor.