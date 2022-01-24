Burkina Faso’da Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonuldu

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da dün sabah saatlerinde 2 askeri kışladan gelen silah seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin konutu etrafında da silah sesleri duyuldu.
BİR KAMPTA GÖZALTINDA
Silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi. Reuters'tan alınan bilgilere göre cumhurbaşkanı askeri bir kampta gözaltına tutuluyor.
DÜN SABAH ÇATIŞMALAR BAŞLADI
Ülkede dün sabah saatlerinde başkent Ouagadougou'da bulunan cumhurbaşkanının özel evinin yakınlarda silah sesleri duyulmuştu. Suların durulmaması üzerine Kabore, ışıkları kapalı bir helikopter ile güvenli bir alana taşınmıştı.
GÖSTERİCİLER İLE İSYANCILAR BİRBİRİNİ DESTEKLİYOR
Aynı saatlerde başkentte Sangolue Lamizana ve Baba Sy askeri kamplarında da ağır silah sesleri duyuldu. Ayaklanmalar, bu iki bölge de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki birçok kışlada ordu komutlarının görevden alınması için başladı.
Bölgeden bilgi veren gazeteciler göstericiler ile isyancıların birbirini destekelediğini söylüyor. Ülke savaş alanına dönerken, caddeler ile sokaklar barikatlarla doldu.