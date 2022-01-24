Burkina Faso’da Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonuldu

GÖSTERİCİLER İLE İSYANCILAR BİRBİRİNİ DESTEKLİYOR

Aynı saatlerde başkentte Sangolue Lamizana ve Baba Sy askeri kamplarında da ağır silah sesleri duyuldu. Ayaklanmalar, bu iki bölge de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki birçok kışlada ordu komutlarının görevden alınması için başladı.

Bölgeden bilgi veren gazeteciler göstericiler ile isyancıların birbirini destekelediğini söylüyor. Ülke savaş alanına dönerken, caddeler ile sokaklar barikatlarla doldu.