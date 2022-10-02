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Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:51 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:51

Burkina Faso'da devrik lider Damiba istifasını sundu

AA
Burkina Faso’da devrik lider Damiba istifasını sundu

Burkina Faso'da 29 Eylül'de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın istifasını sunduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Damiba, 48 saat aradan sonra istifa etmeyi kabul etti. Damiba istifasını, başkent Başkent Vagadugu'daki askeri hava üssünde askeri yetkililere sundu.

Kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 29 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu. Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

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Burkina Faso'da devrik lider Damiba istifasını sundu
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