Burkina Faso’da göstericiler Fransız Büyükelçiliğine saldırdı

Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise iddialar yalanlandı.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün, iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.