Burkina Faso’da silahlı saldırıda 41 kişi hayatını kaybetti

Hükümet Sözcüsü Alkassoum Maiga, yaptığı açıklamada, Anavatan Savunma Gönüllüleri olarak da bilinen VDP'nin 41 üyesinin, bölgede ticaret yapan tüccar konvoyuna eşlik ettikleri esnada düşürüldükleri pusuda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hükümetin, saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Maiga, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından 48 saatlik yas ilan edildiğini duyurdu.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise yükselen tepkiler nedeniyle 8 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden almıştı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi, güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.