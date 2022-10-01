Burkina Faso’da son bir yılda ikinci kez askeri darbe yapıldı

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 10'a yakın askeri darbe gördü ve sık sık dış müdahalelere maruz kalmakla itham edildi.

Terör olaylarının artışa geçmesinin ardından Ocak 2022'de Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın yönetime el koyduğu ülke, tüm yaptırımlara rağmen cuntayı sürdürdü. Damiba, sık sık ülkedeki güvenlik sorununu çözememekle suçlandı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların, 2015'ten bu yana ülkenin kuzeyinde ve doğusunda yaptığı saldırılar, ülkeyi darbeye götüren sürecin omurgasını oluşturdu.

Bu darbede de cuntacılar, seleflerini, 2015-2021 yıllarında binlerce kişinin ölümüne ve 2 milyon kişinin yerinden olmasına yol açan saldırıları bitirememekle suçladı.

BİR YILDA İKİNCİ DARBE

Yüzbaşı İbrahim Traore ve destekçileri, dün, ocak ayında darbe yapmasını destekleri Damiba'nın ülke sorunlarında yetersiz kaldığını ileri sürerek yönetime el koyduklarını duyurdu ve anayasayı askıya aldı.

Darbeciler, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ila 05.00'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Devrilen cunta lideri Damiba, 24 Ocak'ta ilk kez demokratik seçimle iş başına gelen Roch Christian Kabore'yi devirmişti. Damiba da kendisini deviren Yüzbaşı İbrahim Traore gibi güvenlik sorunlarını bahane etmiş ve yönetime el koymuştu.

Roch Christian Kabore de halkın kendisinden önce ülkeyi yöneten Blaise Compaore'yi devirmesi ve askerin kısa süreliğine yönetime el koyması sonrası yapılan seçimlerle iş başına gelmişti.

ECOWAS Burkina Faso'daki darbeyi güçlü şekilde kınadı

Başkent Vagadugu'da dün 04.30'dan itibaren silah ve patlama sesleri duyuldu, Baba Sy Askeri Kampı civarında askeri hareketlilik yaşandı ve devlet televizyonu RTB'nin yayını kesildi.

Vagadugu'da askeri hareketlilik sonrasında sokağa dökülen halk darbe yapan askerlere destek sloganı atarak yarbay Damiba'ya istifaya çağırdı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "ECOWAS, 30 Eylül 2022 Cuma günü Burkina Faso'da gerçekleşen iktidarın zorla ele geçirilmesini en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

ECOWAS'ın Burkina Faso'daki durumu yakından takip ettiğinin altı çizilen açıklamada, 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzene hızlı dönüş için üzerinde anlaştıkları takvime titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YENİ MÜCADELE ALANI: SAHEL BÖLGESİ

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesi, yaklaşık 10 yıldır çeşitli yabancı misyonlara karşın terör gruplarının saldırılarının hedefi oluyor.

Yaklaşık 10 yıl önce patlak veren güvenlik krizi nedeniyle bugün Sahel dendiğinde akla ilk silahlı terörist grupların saldırıları geliyor.

El Kaide ve DEAŞ bağlantılı gruplar Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun paylaştığı ve "Liptako Gourma" adı verilen sınır hattında her yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar düzenliyor.

Terör örgütleri, uyuşturucu, silah, akaryakıt kaçakçılığı gibi yasa dışı yollardan elde ettiği ciddi gelirlerle faaliyetlerini her geçen gün artırıyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden kabul edilen Nijer, Mali ve Burkina Faso ise darbeler ve iç karışıklıklar gibi nedenlerle ordularına yeterli bütçeyi ve ekipmanı sağlayamıyor, bu örgütlerle mücadelede yetersiz kalıyor.

AFRİKA BİRLİĞİ, BURKİNA FASO'DAKİ DARBEYİ KINADI

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Burkina Faso'daki askeri müdahaleyi kınadı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika kıtasında ve Burkina Faso'da anayasaya aykırı şekilde yaşanan hükümet değişikliklerinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Burkina Faso'da ikinci kez yaşanan darbeyi şiddetle kınayan Muhammed, yönetimi ele geçiren orduya şiddet olaylarından uzak durması ve sivil nüfusu tehdit edecek herhangi bir eylemden kaçınması çağrısı yaptı.

Muhammed, yeni yönetimin 1 Temmuz 2024 olarak belirlenen anayasal düzene dönüş ve seçim takvimine uymasını istedi.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin, Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı atanmıştı.

Geçiş dönemi hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı.