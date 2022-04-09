Burkina Faso’da terör saldırısı: 12 asker yaşamını yitirdi, 21 asker yaralandı

Burkina Faso ordusundan yapılan açıklamada, Sanmatenga ilçesinde konuşlu askeri birliğin silahlı terörist gruplarca hedef alındığı belirtildi.

12 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda 12 asker ve orduda gönüllü olarak çalışan 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 askerin yaralandığı kaydedildi.

Aynı bölgede 5 Nisan'da da 83 yaşında Amerikalı bir rahibe kaçırılmıştı.

2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükûmet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.