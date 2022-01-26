Burkina Faso’daki darbede Fransız parmağı iddiası

BURKİNA FASO'DA DARBE

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore ise istifa ederek görevinden ayrılmıştı.