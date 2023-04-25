Burkina Faso’daki silahlı saldırı: 60 sivil hayatını kaybetti

Kuzeyde yer alan Ouahigouya Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da Yatenga ilçesine bağlı Karma köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirildi.

Askeri üniforma giyen saldırganların etrafa açtığı ateş sonucu en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Saldırıya ilişkin hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yine Yatenga ilçesindeki gönüllü milis karargahına 16 Nisan'da düzenlenen saldırıda 10 asker ve 32 gönüllü milis yaşamını yitirmişti.

Nijer sınırındaki 2 köye, 7 Nisan'da düzenlenen saldırılarda da 44 kişi ölmüştü.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların düzenlediği saldırıların hedefi oluyor.