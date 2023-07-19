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Giriş Tarihi: 19.7.2023 01:48

Burkina Faso'daki terör saldırısı: 10 kişi öldü

Burkina Faso'nun batısında düzenlenen 2 terör saldırısında en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Burkina Faso’daki terör saldırısı: 10 kişi öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Boucle du Mouhoun bölgesindeki Kossi ilçesine saldırdı. Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Teröristlerin aynı gün Fildişi Sahili sınırındaki Tondoura kasabasına düzenlediği saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti, maddi zarar kayda geçti.

Burkina Faso'da 2015'te ortaya çıkan güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine geri dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

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Burkina Faso'daki terör saldırısı: 10 kişi öldü
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