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Giriş Tarihi: 6.7.2023 00:41

Burkina Faso'daki terör saldırısında en az 15 kişi öldü

Burkina Faso'nun doğusunda düzenlenen terör saldırısında en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Burkina Faso’daki terör saldırısında en az 15 kişi öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre silahlı bir grup, Gnagna eyaletinin Sorgha köyüne saldırı düzenledi.

Sabah erken saatlerde motosikletlerle köye gelen grup, etrafa ateş açtı. Olayda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Burkina Faso'da 2015'te ortaya çıkan güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine geri dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

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Burkina Faso'daki terör saldırısında en az 15 kişi öldü
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