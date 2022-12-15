Büyükelçi Bağış, Avrupa’da Müslümanların ırkçılığın hedefi olmayı sürdürdüğünü söyledi

Çekya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Prag Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Prag'daki büyükelçilerinin ortak girişimiyle başkentte düzenlenen "Kültür ve İnançlar Arası Diyalog; Barışa Doğru Köprüler Kurmak" başlıklı konferansa, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Büyükelçi Bağış ve çok sayıda ülkeden üst düzey temsilci katıldı.

Bağış, Kovid-19 salgınının neden olduğu sorunların ve Rusya-Ukrayna savaşının toplumları ciddi anlamda sınamalarla karşı karşıya getirdiğini vurgulayarak, çok yönlü sorunların bertaraf edilmesi için yabancı düşmanlığı, etnik köken ve dinlere yönelik nefret söylemine karşı mücadele konusunun uluslararası toplantıların ana gündem maddesi olması gerektiğini dile getirdi.

Dünya genelinde ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam dinine yönelik nefret söylemindeki artışa dikkati çeken Bağış, "Çoğu Avrupa ülkesindeki göçmen topluluklarının çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar, halihazırda söz konusu yaklaşımın ana hedefi konumunda." dedi.

Bağış, yetkililerin bu alanda yaptığı çalışmaların, ırkçı olay ve saldırılardaki artışa işaret ettiğini ancak gerçek vaka sayılarının kayıtlara geçen verilerden çok daha yüksek olduğunu, bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları ırkçı ve ayrıştırıcı olayları bildirmediğini kaydetti.

Kurumsal ayrımcılığa maruz kalan birçok kişinin bürokratik sorunlar yaşamamak için bu hususu adli mercilere taşımadığını aktaran Bağış, bu yaşananların toplumlarda huzur ve birlikte yaşamı tehdit ettiğini söyledi.

IRKÇI VE AYRIMCI UYGULAMALARIN OLUMSUZ SONUÇLARI

Bağış, "Eğitim ve sosyal yaşamdaki ırkçı ve ayrımcı uygulamalar, göçmen toplulukların içe kapanma eğilimini açıkça tetikliyor ve entegrasyon çabalarını engelliyor." dedi.

Avrupa'da göçmenlerin çoğunlukla güvenlik sorunlu olarak görüldüğüne işaret eden Bağış, çok taraflı uluslararası platformların, göçmenlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili farkındalığı artırmaya ve zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bağış, mağdurların nefret söylemi, yabancı düşmanı ve Müslüman karşıtı saldırılar gibi olumsuz eylemleri doğrudan bildirebilecekleri yeni platformların kurulması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin din ve dünya görüşü nedeniyle şiddete ve hoşgörü dışı davranışlara maruz kalan kişilere yönelik mücadele konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan uluslararası çabaları aktif şekilde desteklediğini bir kez daha belirtmek isterim." diye konuştu.

Çekya'da 7'incisi düzenlenen konferans kapsamında Türkiye Hahambaşılığı Vakfından piyanist Renan Koen resital verdi.