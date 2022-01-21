Büyükelçi Şen’den askerlik açıklaması

Büyükelçi Şen, "İnsanlarımızın sorunlarını ciddiye alıyor, çözmek için çaba harcıyoruz. Soru ve sorunlarınızı rapor edip sunacağım. Gençlerimizin askerlikten muaf olması için yatırdıkları 55 bin TL, yüksek bir meblağ değil. Ancak bu miktar için gençlerimizin kimlik değiştirmesini istemeyiz. Sizlerin isteği doğrultusunda askerlik parasının kaldırılması taleplerinizi ilgili makamlara ileteceğim" diye konuştu.

50'DEN FAZLA KURBAN VERDİK

Almanya'da Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırılara da dikkat çeken Şen, aşırı sağ saldırılarının durdurulması, ırkçılığın önüne geçilmesi ve yapanların yakalanması için Alman makamlarına gerekli uyarılarda bulunduklarını, bulunmaya da devam ettiklerini söyledi. Şen, "Ne yazık ki aşırı sağ ve ırkçı saldırılar artarak devam ediyor. İslami fobi nedeniyle Müslümanları sokağa çıkamayacak duruma getirdiler. Almanya'da aşırı sağ ve ırkçı saldırıya 50'den fazla kurban verdik. Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Dernekler olarak sizlerde mücadele edin. Iserlohn'da Müslüman mezarlığına yapılan ırkçı saldırıyı takip ediyoruz" dedi. Büyükelçi toplantıda aşı çağrısı da yaptı.

FİLM GERÇEK OLDU

Türklerin Almanya'nın kalkınmasında, bugünlere gelmesinde önemli bir emeğe sahip olduğunu anlatan Ahmet Başar Şen, "60 yıldır buradayız. İlk nesil ile şimdiki nesil arasında çok fark var. Artık insanlarımız, bakan, müsteşar, belediye başkanı, milletvekili, doktor, avukat ve buna benzer birçok alanda söz sahibiler. Hatta dünyayı iki Türk bilim insanı kurtardı. Cüneyt Arkın'ın 'Dünyanı Kurtaran Adam' filmi gerçek oldu" dedi. / HANNOVER