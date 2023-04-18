Caddeyi satın aldı kullanım parası istedi

Almanya'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'nde bulunan Zweibrücken kasabasında eskiden site olan konutları bir şirket sattı. Konutlar satılırken siteye ait olan 100 metrelik bir yol eyalete kaldı. Belediye, "Bu yolun kanalizasyon ve bakım masrafları çok pahalı olur" diyerek yolu almaya yanaşmadı. Eyalet ise açık artırma yoluyla bu yolu satışa çıkardı. Yıldırım Sevindik yolu 2 bin 500 euro ödeyerek 21 Temmuz 2022'de satın aldı. Tapusu iki ay önce teslim edilen Sevindik geçtiğimiz günlerde mahalleliye geçiş hakkı için herkesin bedel ödemesi gerektiğini belirterek 3 Mayıs'a kadar süre verdi. Hukukçular Sevindik'in yol için satın alma bedeli veya aylık kira talep edebileceğine dikkat çekti. Zweibrücken Belediyesi Yıldırım S.'nin caddeyi kapatması durumunda yasal işlemlere başlayacağını açıkladı. Kadir İNCE / ALMANYA