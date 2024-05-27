Çadırlarla birlikte çocuklar yandı: Siyonist barbarlar

ABD ve Batı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana her türlü desteği verdiği katil İsrail ordusunun Refah'ta yaptığı son katliamın detayları Gazze Şeridi'ndeki soykırımı bir kez daha gözler önüne serdi. İşgalci İsrail ordusunun uçakları pazar gecesi Refah'taki çadırlara füze yağdırdı. Katliamda 45 sivil yaşamını yitirdi. Barbar siyonistler Refah soykırımını "festival ateşi" paylaşımlarıyla kutladı. Batı medyası da Refah'taki katliamı İsrail yapmamış gibi başlıklar atarken, Avrupa ülkeleri de cılız bir sesle tepki gösterdi.İsrail jetleri Refah'ta daha önce evlerinden sürgün edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.Bölge İsrail'in "güvenli" olarak belirlediği ve tahliye emri çıkarmadığı yerdi.Çadırlar BM'ye aitti.Savaş uçakları en az 8 füze fırlattı.Anında yangın başladı.Çadırlarla birlikte çocuklar da yandı.Ölen 45 kişinin 23'ü çocuk, kadın ve yaşlılar oldu.200 kişi yaralandı.Görgü tanıklarına göre çadırlarında uyuyanlar saldırı sonrası diri diri yanarak can verdi.İsrail, 6 Mayıs'tan beri Refah'a saldırılar düzenliyor. Burası Gazze Şeridi'nde 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı son yer.Refah'ta yaraları tedavi edecek hastane bulunmuyor. En az 20 bin yaralı ve kronik hastanın acil olarak bölgeden tahliye edilmesi gerektiği bildirildi.Uluslararası Adalet Divanı (UAD) daha geçtiğimiz cuma günü İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.İsrail'in çadır katliamı, bağlayıcı kararlar alan UAD'nin hükmünden sadece 2 gün sonra yaşandı.İsrail son bir hafta içerisinde Refah'taki mülteci kamplarında en az 160 kişiyi öldürdü.İsrail, UAD'nin Refah kararından sonra bölgeye en az 60 hava saldırısı gerçekleştirdi.Gazze Şeridi'nde 234 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 36 bini geçti. 10 bin kişi de kayıp bulunuyor.ÇOK sayıda İsrailli sosyal medya ağlarında Refah'taki katliamı kutlayan paylaşımlar yaptı. Middle East Eye sitesindeki habere göre barbar siyonistler, yanan çadırların görüntülerini paylaşarak "Bu yılki en iyi festival ateşi Refah'ta yakıldı" şeklinde paylaşımlar yaptı. Yahudiler Lag BaOmer Bayramı kapsamında şenlik ateşi yakıyor. İnsanlık dışı paylaşımları yapanlar arasında İsrailli gazeteciler ile sanatçılar da yer aldı. Katliamı kutlayanlar arasında gazeteciler Yinon Magal ile Naveh Dromi de vardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta çadır kampını bombalamasının insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biri olduğunu bildirdi.katliamın ardından Batı medyası yine katil İsrail'i savunan başlıklar attı:Refah saldırılarında öldürülen 35 kişi arasında üst düzey Hamas yetkilileri de var.Hamas'ın füze saldırıları sonrasında İsrail, Refah'ı vurdu.Hamaslı yetkililere göre İsrail'in Refah'taki hava saldırısında onlarca kişi öldü.Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırısı sonrasında Refah'ta 35 kişi öldü.İsrail'in hava saldırıları sonucu Refah'ta en az 40 kişi hayatını kaybetti.Refah'taki mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti.: Hamas, İsrail'i Refah yakınlarındaki bir mülteci kampını bombalamakla suçluyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de katıldığı Filistin konulu toplantılara ilişkin konuştu. Fidan, "150 ülkenin devlet olarak tanıdığı bir yapının, BM Güvenlik Konseyi tarafından behemehal tanınması fevkalade önemlidir. Netahyahu yönetimi bütün dünyaya, 67 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail'in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor" dedi.İsrail'in katliam yaptığı Refah bölgesi Mısır sınırında bulunuyor. Dün Mısır ile İsrail askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandı. İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı. 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirmişti. Mısır daha önce Refah'ın İsrail'in eline geçmesini kırmızı çizgi olarak açıklamıştı. Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ı işgal etme tatbikatını da genişlettiği açıklandı.Refah katliamına Batılı ülkelerin liderlerinden kısık sesle tepkiler geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kınayamadılar.Almanya Hükümet Sözcüsü, Filistinlilerin kampını bombalamasını "hata" olarak gördüklerini söyledi.AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell: İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının durması gerektiğinin altını çizerek, UAD kararlarına uyma çağrısı yaptı.ABD'den ilk açıklama "Haberdarız" oldu.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, acil ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail'in Refah'a saldırılarının durması gerektiğini vurguladı.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikâyet edildi. Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), Leyen'in İsrail'in işlediği suçlara yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla başvuruda bulundu.Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Josep Borrell, AB'nin Refah kentinde bir AB sınır misyonu kurulması konusunda prensipte anlaşmaya varmayı hedeflediklerini söyledi. AB, 2007'den beri faaliyet göstermeyen Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nu (EUBAM) Refah'ta yeniden canlandırmayı düşünüyor.