California’daki fırtınada 14 kişi öldü

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. California Valiliği Acil Durum Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle can kaybının 14'e yükseldiği belirtildi. Santa Cruz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, nehir üzerindeki bir karayolu köprüsünün de yıkıldığı öğrenildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, Ventura Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan 18 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

California Valisi Gavin Newsom, şiddetli rüzgar ve yağışların tehlikeli seviyede etkili olmaya devam ettiğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Valinin federal acil yardım talebini onaylaması üzerine Federal Acil Durum Yönetim Ajansı eyaletteki çalışmalara destek vermek için harekete geçti. Valilik açıklamasında evlerini terketmek zorunda kalanlar için eyalet genelinde 31 barınma merkezinin oluşturulduğu ifade edildi.

Yaklaşık 140 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı California'da bugün ve yarın şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor.