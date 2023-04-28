Camiler yeniden özüne döndürülüyor

İşgalden sonra çok sayıda bina yeniden inşa edildi ve edilmekte. Kent adeta kocaman bir inşaat şantiyesine dönmüş durumda. 1992'deki işgalde tarumar edilerek kiliseye çevrilen çok sayıda mescit ve bina Şuşa'nın fethinden sonra aslına çevrilecek. 17 mahalle, 17 mescit, 17 hamam ve çeşme projesinin hayata geçirildiği Şuşa'da bu yapılardan biri de Mamay Mescidi'ydi. Ermenilerin kiliseye çevirdiği mescidin aslına döndürülmesi için başlatılan restore çalışması sürerken, 1992'de Şuşa'da kardeşi ve eniştesi şehit düşen 44 yaşındaki Terane Meherremova da Şuşa'ya dönmeyi planlayan isimlerden oldu.Meherremova, "Biz toprağımıza kavuştuk. Hamdolsun. Allah, bize destek olan Türk kardeşlerimizi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ömrü boyunca mutlu mesut etsin" derken, 7 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.