Camiye saldırı: 59 ölü

Pakistan'in Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 59 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 157 kişi yaralandı. Saldırı sırasında camide 300 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu. Caminin bölgesel emniyet güçleri ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede olduğu öğrenildi.Sosyal medyaya yansıyan görsellerde caminin büyük bölümünün patlama sebebiyle yıkıldığı görüldü. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Türkiye olayla ilgili bir kınama mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.