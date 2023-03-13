Camiye sığınan sivillere katliam

Çeşitli bahanelerle Filistinlileri katleden İsrail askerleri ölüm saçmaya devam ediyor. ABD merkezli Washington Post Gazetesi'nin analizine göre, İsrail askerleri 22 Şubat'ta Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında camiye sığınmaya çalışan sivilleri kasten hedef aldı. Analize göre, zırhlı bir araç içindeki İsrail askerler, Filistinlilere 14 el ateş açtı. Askerler, Filistinliler zırhlı aracın camından görünmesine rağmen ateş açmaya devam etti. Saldırıda 2 Filistinli öldü. İsrail askerleri Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemiş ve 11 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail güçleri dün de Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü.