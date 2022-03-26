Can dostlarını ardında bırakmadı

Rusya
'nın 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna
'nın İrpin kentinden ağır çatışmalar arasında tahliye edilen Tamara Nazarova, 12'si kendisine ait 24 köpeği de beraberinde başkent Kiev
'e getirdi. Kiev'in Sviatoşinski semtinde kurulan çadırda kalan Nazarova, Rusya'nın saldırıları sonucu evlerinden ayrıldıklarını söyledi. Tahliye edilirken evindeki 12 köpeğini ve başkalarına ait 12 köpeği de yanına aldığını aktaran Nazarova, köpeklere Kiev'de ilgili kurumlardan destek almayı umduğunu dile getirdi.