Canlı yayında açtığı pankartla dünyanın gündemine oturmuştu! İşte o editöre Rusya’da verilen unvan...

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Dün, Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelekskiy gerçeği söylediği için Ovsyannikova'yı övmüştü. Öte yandan dünyanın pek çok yerinden de genç kadına destek mesajları yağıyor.

YENİ BİR UNVAN VERİLDİ

Rusya ise yaşananları kınamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yapılan eylemi 'holiganlık' olarak nitelendirmişti. Ancak bu ifadelere rapmen Ovsyannikova, 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılmaya başladı.