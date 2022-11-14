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Giriş Tarihi: 14.11.2022 19:20

Caparov'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

AA
Caparov’dan İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında, İstanbul'da meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Caparov, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını tam olarak destekliyoruz. Kişisel olarak ve Kırgız halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum. Acınızı paylaşıyoruz. Yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Caparov'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı
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