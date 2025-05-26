Carolina’da silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var

ABD'deki Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Carolina eyaletinin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.