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Giriş Tarihi: 13.5.2022 12:47

Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi

AA
Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi

Çin'e ait bir casus gemisinin Avustralya'nın batı kıyısına yaklaşmasına Avustralya'dan sert tepki geldi. Ülkede yapılan açıklamada, Çin'in kıyı şeridi boyunca bilgi toplamaya çalıştığına değinilerek yapılanın 'saldırgan bir hareket' olduğu ifade edildi.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, yaptığı açıklamada, Çin'e ait geminin, Broome kıyısı açıklarından 250 deniz mili kuzeye doğru giderken görüldüğünü belirtti.

'SALDIRGAN HAREKET'

Dutton, geçen hafta geminin kıyı şeridi boyunca takip edildiğini ifade ederek olayı "saldırgan hareket" olarak nitelendirdi.

"ÖZELLİKLE GÜNEYE DOĞRU İLERLİYOR"

Çin casus gemisinin amacının kıyı şeridi boyunca istihbarat toplamak olduğunu söyleyen Dutton, geminin askeri ve istihbarat bölgelerine yakın olduğunu dile getirdi. Dutton, Çin'in bu hareketi hakkında açık ve dürüst olmasını isteyerek "Bunun saldırgan bir hareket olduğunu düşünüyorum ve özellikle de güneye doğru ilerlediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İSTİHBARAT GEMİSİ

Savunma Bakanlığı, geminin, Haiwangxing adlı Dongdiao sınıfı yardımcı istihbarat gemisi olduğunu kaydetti.

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Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi
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