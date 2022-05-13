Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi

"ÖZELLİKLE GÜNEYE DOĞRU İLERLİYOR"

Çin casus gemisinin amacının kıyı şeridi boyunca istihbarat toplamak olduğunu söyleyen Dutton, geminin askeri ve istihbarat bölgelerine yakın olduğunu dile getirdi. Dutton, Çin'in bu hareketi hakkında açık ve dürüst olmasını isteyerek "Bunun saldırgan bir hareket olduğunu düşünüyorum ve özellikle de güneye doğru ilerlediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.