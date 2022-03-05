Çavuşoğlu: Antalya’da görüşün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı. Savaş başlamadan önce Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'yı Antalya
Diplomasi Forumu'nda bir araya getirmeyi planladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Lavrov, Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz" dedi. Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov'dan bu görüşme önerisine destek geldi. Diplomatik her girişimi desteklediklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla gerçekleşirse tamamdır. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey" dedi.