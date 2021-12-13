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Giriş Tarihi: 13.12.2021 21:59 Son Güncelleme: 13.12.2021 22:00

Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek

İHA
Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle BAE'yi ziyeret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, bu ülkeyle ikili ilişkilerimiz muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın bakanımızın ziyaret sırasında ayrıca Dubai'de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi öngörülmektedir" denildi.

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Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek
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