Çavuşoğlu: Haiti’de Türkler için kriz masası kuruldu

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Fidye için kaçırıldıkları düşünülüyor. Sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir durum da yok" bilgisini verdi. Türkiye'nin Port-au-Prince Fahri Konsolosu'nun da gelişmeleri takip ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz oraya (Haiti) akredite. En kısa zamanda kurtarmak için tüm çalışmaları yaptıklarını söylediler. Takip ediyoruz" dedi.Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ve Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Julio Arriola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı.HAITI'DE içinde 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsü önceki gün kaçırıldı. Otobüste 17 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Haiti'de bir süredir ciddi bir güç boşluğu var ve son zamanlarda çeteler çok sayıda yabancıyı fidye için kaçırdı. Olayın gerçekleştiği bölgeyi 400 Mawozo isimli çete kontrol ediyor. Geçen aylarda 17 ABD'liyi kaçırmışlardı.