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Giriş Tarihi: 17.6.2022 13:19

Çavuşoğlu, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor

DHA
Çavuşoğlu, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor

Balkanlar resmi ziyaretleri kapsamında Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile görüşerek iki ülkenin heyetler arası görüşmelerine başkanlık yaptı.

Balkanlar resmi ziyaretleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile görüşerek iki ülkenin heyetler arası görüşmelerine başkanlık yaptı.


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Çavuşoğlu, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor
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