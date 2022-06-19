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Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:16

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü

DHA
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı imzalanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ve Schwarz'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi ve toplantı öncesi "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı" imzalaması bekleniyor.

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Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü
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