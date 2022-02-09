Çavuşoğlu’ndan Afganistan trafiği

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki
ile telefonda görüştü. Bakan Vekili Muttaki, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a geçmiş olsun dileklerini ileterek Herat'a ulaşan ilk "İyilik Treni" için teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, gelecek dönemde de Afganistan'a bir yardım treninin yola çıkmasının öngörüldüğünü aktardı. Kızların eğitiminin de önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda Afganistan'da atılan olumlu adımları takip ettiklerini belirtti. Görüşmede, Maarif
okullarının Afganistan'da tekrar faaliyete geçmesi hususu da gündeme geldi. Çavuşoğlu ve Muttaki ayrıca Kabil
dahil Afganistan'daki havaalanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durumu ele aldı. Taliban'ı temsil eden bir heyet de yetkililerle görüşmek üzere İsviçre
'ye gitti. Çavuşoğlu dün ayrıca, Özbekistan
Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov
ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan'daki durum ele alındı. ANKARA