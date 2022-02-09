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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Çavuşoğlu’ndan Afganistan trafiği

Çavuşoğlu’ndan Afganistan trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü. Bakan Vekili Muttaki, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek Herat'a ulaşan ilk "İyilik Treni" için teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, gelecek dönemde de Afganistan'a bir yardım treninin yola çıkmasının öngörüldüğünü aktardı. Kızların eğitiminin de önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda Afganistan'da atılan olumlu adımları takip ettiklerini belirtti. Görüşmede, Maarif okullarının Afganistan'da tekrar faaliyete geçmesi hususu da gündeme geldi. Çavuşoğlu ve Muttaki ayrıca Kabil dahil Afganistan'daki havaalanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durumu ele aldı. Taliban'ı temsil eden bir heyet de yetkililerle görüşmek üzere İsviçre'ye gitti. Çavuşoğlu dün ayrıca, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan'daki durum ele alındı. ANKARA
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Çavuşoğlu’ndan Afganistan trafiği
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