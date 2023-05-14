Çavuşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun Rusya iddiasına tepki: Kimse karışamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialarını eleştirdi. Çavuşoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimlere Rusya karışıyor... Böyle bir gözlemim oldu, ondan söyledim" yönünde ifadeler kullandığını belirterek, buna tepki gösterdi. Türkiye'de seçimlerin her zaman şeffaf olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Önceden şaibe varmış gibi bir hava estirmek de bu ülkeye haksızlıktır. Biz bu seçimlere ne Rusya'nın ne Batı'nın, hiç kimsenin karışmasını istemiyoruz. Karışmaması gerekiyor, karışamaz da zaten. Sonuçta şeffaf olacak, kararı halkımız verecek" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşünün mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Biz artık paramızı istiyoruz. Biz oraya ödediğimiz paranın iade edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılan Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede atılacak adımlar, göçmenlerin geri gönderilmesi, siyasi süreç ve insani konular üzerine çalışma hususunda mutabık kaldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Suriye'den Türkiye'ye yönelik ciddi tehdit olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Suriye'de kalıcı istikrar olmadan Türkiye'nin buradan çekilmesinin, Suriye'nin sınır bütünlüğü ve Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bunun bir yol haritası çerçevesinde işlenmesi gerektiğine işaret etti.Dünyanın gözü bugün gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde. Dünyanın dört bir yanında Türkiye ile ilgili seçim analizleri devam ederken ABD'den seçim açıklaması geldi. Türkiye seçimlerine ilişkin bir soru üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğunu vurguladı. Kirby, seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir" dedi.