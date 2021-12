Çavuşoğlu’ndan Ukrayna ile Rusya’ya sükûnet çağrısı

NATODışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz" dedi. "Rusya'nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükûnet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba'yı burada, yarın da Stockholm'de göreceğim. Yarın Stockholm'de ayrıca Lavrov'u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Anniken Huitfeldt 'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü. Çavuşoğlu, iki NATO müttefiki olarak ikili ilişkiler ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi.