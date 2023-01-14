Çekya’da Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı

SEÇİMİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMİ İKİNCİ OLDU

Seçimlerin en çok konuşulan ismi eski Başbakan ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis ise yüzde 35 oy oranıyla ikinci geldi.

İki adayın başa baş yarıştığı seçimde, bir başka iddialı isim eski Rektör Danuse Nerudova ise oyların yaklaşık yüzde 14'ünü alabildi.