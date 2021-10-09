Çekya’da genel seçim sonuçları belli oldu





İKTİDAR ORTAĞI BARAJI GEÇEMEDİ



ANO partisi ile koalisyon ortağı Çek Sosyal Demokrat Partisi (CSSD) YÜZDE 4,65 oy alarak yüzde 5'lik barajın altında kaldı. CSSD, 2017 yılındaki seçimlerde yüzde 7,3 oy alarak 15 sandalye kazanarak meclise girmiş ve daha sonra kurulan hükümetin küçük ortağı olarak yer almıştı.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için 100 sandalyeye sahip olmak gerekirken bunun başarılamaması halinde koalisyon hükümeti kurulacak. Seçimlerin lideri ANO partisi ve baraj altında kalan Çek Sosyal Demokrat Partisi (CSSD), tarihinde ilk kez baraj altında kalan Çekya ve Moravya Komünist Partisi'nin (KSCM) dışarıdan desteği ile koalisyon hükümeti kurmuştu.



Meclis Başkanı Radek Vondracek yaptığı açıklamada, "Hükümeti muhtemelen ANO kuracak. Çünkü hükümet en büyük meclis grubuna sahip parti tarafından kurulmalı. Şu anda hükümetin nasıl kurulacağına dair bir tahminim yok" dedi.