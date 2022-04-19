Çekya’da ilginç karar! Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle bir ilkokul öğretmeninin işine son verildi

"YALANLARI YAYMA HAKKI YOK"

Gazdik, herkesin kendi fikrini dile getirme özgürlüğünün olduğunu ancak "yalanları yayma" hakkının olmadığını, bu nedenle alınan kararı yerinde bulduğunu söyledi. Ülke basınında yer alan haberlerde de öğretmenin "Televizyonlarda Ukrayna savaşı nedeniyle yayınlanan vahşet görüntülerinin yaşanmadığını, kamu yayıncısı kuruluşa da güvenilmemesi gerektiğini" söylediği belirtildi.

ÖĞRENCİLER KAYIT ALTINA ALMIŞ

Sınıftaki öğrencilerin öğretmenin konuşmalarını gizlice kayıt altına alarak okul müdürüne dinletmesinin ardından öğretmenin görevine son verildiği ifade edildi.