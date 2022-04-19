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Giriş Tarihi: 19.4.2022 15:27 Son Güncelleme: 19.4.2022 15:53

Çekya'da ilginç karar! Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle bir ilkokul öğretmeninin işine son verildi

AA
Çekya’da ilginç karar! Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle bir ilkokul öğretmeninin işine son verildi

Çekya'da bir ilkokulda ilginç bir olay yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna aleyhine açıklamalar yapan öğretmenin işine son verildi. Öğretmenin ifadeleri sınıftaki çocukların gizlice kayıt yapımasıyla ortaya çıktı. Karardan memnun olduklarını söyleyen Çekya Eğitim Bakanı Gazdik, alınan kararı yerinde bulduğunu söyledi. Olayın ülkede nasıl bir ses getireceği ise henüz bilinmiyor.

Çekya'da bir ilkokul öğretmeninin iş akdine, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda "öğrencileri yanlış yönlendirdiği ve ülkenin kamu yayıncı kuruluşunun aktardığı haberlere inanılmaması gerektiğini söylediği" gerekçesiyle son verildi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Çekya Eğitim Bakanı Petr Gazdik, basına yaptığı açıklamada, bir müdürün, sınıfında Ukrayna'daki savaş konusunda dezenformasyon yapan ilkokul öğretmenini işten çıkarma kararını, memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"YALANLARI YAYMA HAKKI YOK"

Gazdik, herkesin kendi fikrini dile getirme özgürlüğünün olduğunu ancak "yalanları yayma" hakkının olmadığını, bu nedenle alınan kararı yerinde bulduğunu söyledi. Ülke basınında yer alan haberlerde de öğretmenin "Televizyonlarda Ukrayna savaşı nedeniyle yayınlanan vahşet görüntülerinin yaşanmadığını, kamu yayıncısı kuruluşa da güvenilmemesi gerektiğini" söylediği belirtildi.

ÖĞRENCİLER KAYIT ALTINA ALMIŞ

Sınıftaki öğrencilerin öğretmenin konuşmalarını gizlice kayıt altına alarak okul müdürüne dinletmesinin ardından öğretmenin görevine son verildiği ifade edildi.

BAŞKA OKULLARDA DA BENZER SORUNLAR VAR

Bu arada, ülkede Ukrayna'dan gelen öğrenciler nedeniyle anaokulu ve ilkokullarda kapasite sorunu yaşandığı belirtildi. Başta Prag olmak üzere çeşitli bölgelerde öğrenci sayısının artması sebebiyle yetkililerin 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılına yönelik strateji geliştirmeye çalıştığı kaydedildi.

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Çekya'da ilginç karar! Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle bir ilkokul öğretmeninin işine son verildi
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