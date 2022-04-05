Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çekya'dan Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı
Giriş Tarihi: 5.4.2022 21:31

Çekya'dan Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı

AA
Çekya’dan Ukrayna’ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı

Çekya, Ukrayna'ya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.

Çek Televizyonu 24 tarafından görüntüleri paylaşılan tank ve zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderildiğine ilişkin iddialar, Savunma Bakanı Jana Cernochova tarafından doğrulandı.

Cernochova, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın kendisini koruması için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Cernochova, gönderdikleri askeri teçhizata ilişkin detay vermeyeceğini kaydetti.

Bu arada, ülke basınında yer alan haberlerde, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda Ukrayna'ya hibe edildiği belirtiliyor. Bu girişimle ilk defa bir yabancı ülke Ukrayna'ya tank göndermiş oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çekya'dan Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA