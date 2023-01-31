Çekya’nın yeni Cumhurbaşkanı Pavel’in yaptığı telefon görüşmesi Çin ile gerginliğine sebep oldu

Çekya'da 9 Mart'ta resmen göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Pavel'in ilk iş olarak Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile yaptığı görüşmeye Çin Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

"ÇEKYA'NIN KİMİ ARAYACAĞINA KENDİSİ KARAR VERİR"

Çin tarafı Pavel'in söz konusu telefon görüşmesiyle Çin'in içişlerine karıştığını ileri sürerken, Çekya Başbakanı Petr Fiala da bu iddialara tepki göstererek, "Egemen bir ülke olarak Çekya'nın kimi arayıp kiminle buluşacağına kendisinin karar vereceğini" söyledi.

Fiala, Çin'in önemli bir ticaret ortağı olduğunu ancak Tayvan'la da birçok alanda iyi ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.