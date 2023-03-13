CENTCOM’dan PKK’ya teftiş

TERÖR örgütü PKK/YPG'ye tırlar dolusu silah gönderen ve eğitim desteği vererek teröristleri cesaretlendiren ABD'nin Türkiye ile gerilimi tırmandıracak hamleleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri ziyaret etmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenledi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti" ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi. Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi. Açıklamada, Kurilla'nın " Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi" ifadelerine yer verildi.
ANKARA İZAHAT İSTEDİ
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. Milley'in Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Milley'nin ziyaretine ilişkin izahat istenmişti.