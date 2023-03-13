CENTCOM’dan PKK’ya teftiş

TERÖR örgütü PKK/YPG'ye tırlar dolusu silah gönderen ve eğitim desteği vererek teröristleri cesaretlendiren ABD'nin Türkiye ile gerilimi tırmandıracak hamleleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri ziyaret etmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenledi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti" ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi. Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi. Açıklamada, Kurilla'nın " Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi" ifadelerine yer verildi.ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. Milley'in Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Milley'nin ziyaretine ilişkin izahat istenmişti.