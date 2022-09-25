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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Cep telefonu yasağı notları yükseltti

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Cep telefonu yasağı notları yükseltti
Fransa'da 2018'den bu yana ilk, orta ve lise eğitimi veren okullarda uygulanan cep telefonu yasağının öğrencilerin sınavlardaki başarı seviyesinin yükselmesine olumlu etki yaptığı tespit edildi. Le Figaro'da yer alan araştırmada da yasağın ardından öğrencilerin notlarının yükseldiği saptandı. Buna ek olarak öğrencilerin dikkat eksikliği sorunlarının ortadan kalktığı, öğrenme eşitsizliğinin azaldığı ve siber zorbalığın da engellendiği belirlendi. Fransa'daki yasağın ardından İngiltere, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde de benzer uygulamalar hayata geçirmişti.
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Cep telefonu yasağı notları yükseltti
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