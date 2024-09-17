Cephaneliği olan çocuğa ters kelepçe

ABD'nin Florida eyaletinde ölüm listesi hazırlayıp evindeki cephaneyi sergileyen 11 yaşında bir çocuk tutuklandı. Volusia Şerifi Mike Chitwood, Carlo "Kingston" Dorelli isimli çocuğun ters kelepçeyle gözaltına alınıp tutuklandığını kaydetti. Paylaşılan videoda yer alan airsoft tüfekleri, bıçaklar, kılıçlar ve mühimmatlara da el konuldu. Çocuğun odasında yapılan aramada ise dedektifler, öldüreceğini iddia ettiği kişilerin isminin yazılı olduğu bir liste buldu. Arkadaşlarını da zaman zaman tehdit ettiği ortaya çıkan Carlo, polise 'şaka yaptığını' söyledi.