Cerrah Ebu Sitte: İsrail’in amacı Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek

israil'in Gazze katliamlarının başladığı 7 Ekim'den 2 gün sonra gönüllü olarak Gazze'ye giderek 40 gün hayat kurtarmak için mücadele veren Filistin asıllı İngiliz vatandaşı cerrah Gassan Ebu Sitte, 17 Ekim'de bombalanan El Ehli Baptist Hastanesi'nin önünde, cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı duygusal konuşmayla hafızalara kazınmıştı. Ebu Sitte, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda. İnsanlar, ateşkes sona ermeden enkaz altında kalan yakınlarını düzgün şekilde defnedebilmek için evlerinin enkazını kazıyor. İsrail, yaşanmaz bir Gazze yaratmaya çalışıyor" dedi.