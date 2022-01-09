Çete kurbanlarının sayısı 200’ü aştı

Nijerya
'nın Zamfara
eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlar sonrasında bulunan cesetlerin sayısı 200'ü geçti. Premium Times
'ın haberine göre, Zamfara'nın Anka
ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan baskınlarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi evini terk etti. Yerel sakinler, köylere saldıranların sayısının 500'ün üzerinde olduğunu belirtirken, Zamfaralı sivil toplum örgütlerinden Zamfara Circle Koordinatörü Shawwal Aliyu, cumartesi sabahına kadar gömülen cesetlerin sayısının 200'ü bulduğunu ifade etti. Köylerde cesetleri arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aliyu, evini terk edenlerin sayısının 10 bini bulduğunu kaydetti. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar için baş sağlığı mesajı yayımladı. AA