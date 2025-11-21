Cezasız kalan İsrail kana doymuyor! Uluslararası hukuk nerede?

Katil İsrail uluslararası anlaşmaları ve hukuku hiçe sayarak yine barbalığına devam ediyor. Siyonist rejim 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen anlaşmanın neredeyse bütüm maddelerini ihlal ediyor:

İşgalci İsrail ordusu, Hamas'ın anlaşma şartlarını yerine getirmediğini öne sürerek iki gündür Gazze'de katliamlar yapıyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546'ya çıktı. Öldürülenlerin 12'si çocuk, 8'i kadın oldu.

HRW: SAVAŞ SUÇU

İsrail ordusu dün ateşkesle belirlenen sınırları da değiştirmeye başladı. İsrail tankları sarı hattı 300 metre ilerletti.

Ateşkes kapsamında insani yardımların Gazze Şeridi'ne girmesi gerekiyordu ancak birçok bölgede hâlâ ilaç, yiyecek ve su ulaştırılamıyor.

BM raportörüne göre, İsrail'in Gazze'deki konut yıkımına devam etmesi soykırım eyleminin bir parçası...

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da üç mülteci kampında on binlerce Filistinliyi zorla yerinden ettiğini, bunun "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini duyurdu.

1630 ÇOCUK TUTUKLU

İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki çeşitli belde ve kentlerin yanı sıra Nablus kentinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde yeni Yahudi yerleşkelerine onay verdiler.

TEL AVİV BASININDA TÜRKİYE'NİN ŞAM ELÇİLİĞİ PANİĞİ

İSRAİL merkezli Maariv gazetesine göre Türkiye, 2012'den bu yana ilk kez Suriye'ye bir büyükelçi atadı. Bu adım, Türkiye'nin on yılı aşkın süren kopukluğun ardından yeni Suriye liderliğiyle tam koordinasyon halinde hareket etme çabalarında önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin yeni Şam Büyükelçisi olarak atanmıştı.