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Haberler Dünya Haberleri Cezayir BMGK’dan Refah için acil toplantı talep etti
Giriş Tarihi: 28.5.2024 09:10

Cezayir BMGK’dan Refah için acil toplantı talep etti

Cezayir, İsrail'in Refah'ta bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili BMGK'dan acil toplantı talep etti.

İHA
Cezayir BMGK’dan Refah için acil toplantı talep etti

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepkiler sürerken, Cezayir'den konuya ilişkin yeni hamle geldi.

Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili acil bir toplantı talep etti. BM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarın TSİ 22.00'de gerçekleşmesi beklenen kapalı oturumda herhangi bir karar oylaması yapılmayacağı, toplantıda kapsamlı bir istişare yapılacağı öğrenildi.

SON DURUMLA İLGİLİ BİLGİ VERİLECEK

Ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma'nın BM Güvenlik Konseyi'ne bölgedeki durumla ilgili bilgi vereceği belirtildi.

45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 45 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in saldırısına dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı.

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Cezayir BMGK’dan Refah için acil toplantı talep etti
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