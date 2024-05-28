Cezayir BMGK’dan Refah için acil toplantı talep etti

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepkiler sürerken, Cezayir'den konuya ilişkin yeni hamle geldi.

Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili acil bir toplantı talep etti. BM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarın TSİ 22.00'de gerçekleşmesi beklenen kapalı oturumda herhangi bir karar oylaması yapılmayacağı, toplantıda kapsamlı bir istişare yapılacağı öğrenildi.