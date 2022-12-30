Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa sömürgeci kompleksinden kurtulmalı

BÖLGESEL GELİŞMELER

Abdülmecid Tebbun, Afrika'nın Sahel bölgesinde süregelen teröre de değinerek, "Sahel'deki terörden korkmuyorum çünkü, onu yenebiliriz. Oldukça perişan bir durum yaşanıyor ve ekonomik kalkınmadan başka çözüm yok." değerlendirmesini yaptı.

Cezayir'in Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrına ilişkin ise Tebbun, "Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu desteklemiyorum ama yargılamıyorum da çünkü Cezayir tarafsız bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Tebbun, Birleşmiş Milletler'in ilhak politikasına işaret ederek, BM'nin sadece Avrupa topraklarının değil, "Golan Tepeleri ile Batı Sahra topraklarının ilhakını da kınaması gerektiğini" vurguladı.