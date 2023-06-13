Cezayir Fransa’yı affetmedi: Bugün hesap günüdür!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki siyasi ve tarihi rekabet ortamının dikkate değer bir kriz yaşadığı dönemde Cezayir Milli Marşı'nda Fransa'ya karşı yapılan atfın geri getirilmesi yönünde karar aldı. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, 1986 yılında marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümü tekrar marşa ekletmek için kararname yayımladı.

"CEZAYİR'İN YAŞAMASI İÇİN KARARLIYIZ"

Milli marşın Fransa ile ilgili kısmında, "Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al. Devrimimizde karar kesin. Cezayir'in yaşaması için kararlıyız." ifadeleri yer alıyor.