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Giriş Tarihi: 7.4.2022 16:30

Cezayir'de doğal gaz patlaması apartmanı yıktı

AA
Cezayir’de doğal gaz patlaması apartmanı yıktı

Cezayir'in Burc Buariric kentinde bulunan 3 katlı bir binada, şiddetli bir doğal gaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle binanın çöktüğü belirtildi.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Burc Buariric kentinde bir binanın doğal gaz patlaması sonucu çöktüğü, olayda 7 kişinin yaralandığı bildirildi

Burc Buariric'deki bölge sivil savunma birimi İletişim ve Basın Müdürü Ali Dahman Rabih'in yerel basına yaptığı açıklamaya göre, doğal gaz patlaması nedeniyle üç katlı bir apartman çöktü.

ENKAZDAN KURTARILANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sivil savunma birimlerinin göçük altındakileri kurtarmak için başlattığı çalışmalar neticesinde şu ana kadar 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, enkazdan çıkarılan yaralıların bölgedeki Lahdar Buzidi Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Cezayir'de son olarak 3 Nisan'da Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, 4 kişi doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenerek yaşamını yitirmişti.

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Cezayir'de doğal gaz patlaması apartmanı yıktı
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