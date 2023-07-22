Cezayir’de turuncu alarm: Sıcaklıklar 48 dereceye çıkacak

Cezayir Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cicıl (Jijel), Bicaya (Bejaia), Bumerdas ve Şelef (Chelef) gibi kıyı vilayetlerinde gölgede sıcaklıkların 48 dereceye ulaşacağı ve pazartesi gününe kadar devam edecek yeni bir sıcak hava dalgasına girildiği belirtildi.

Bu nedenle ülke genelinde "turuncu alarm" verildiği kaydedilen açıklamada, sıcaklıkların artacağı ve güney bölgeleri için de "sarı alarm" verildiği ifade edildi.